O se desahuevan o se quedan sin Mundial

La selección de Panamá empató anoche 0-0 ante Surinam en el Estadio Franklin Essed de Paramaribo, en el comienzo de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026.

Los surinameses salieron a imponer condiciones desde el pitido inicial. Apenas en el 2, Gyrano Kerk, asistido por Djevencio van der Kust, probó de media distancia.

La primera llegada de peligro de Panamá se produjo en el minuto 11, cuando Adalberto Carrasquilla sacó un potente remate desde fuera del área que exigió al guardameta Etienne Vaessen.

La selección canalera estuvo cerca de abrir el marcador al 29, con un remate de José Luis Rodríguez que se estrelló en el vertical izquierdo de Vaessen.

La ocasión más clara llegó al 41, cuando Cristian Martínez definió dentro del área, pero un defensor surinamés despejó sobre la línea de gol.

Surinam pudo alzarse con el triunfo en el minuto 97, cuando Van der Kust aprovechó un error defensivo de los visitantes, pero Orlando Mosquera apareció para neutralizar la jugada.

Los dirigidos por Thomas Christiansen recibirán el lunes en el Rommel Fernández a Guatemala.

“Nosotros tenemos que ir paso a paso, partido a partido; las cosas se nos van a dar y esperemos que el lunes podamos ganar en casa. Hay que agarrar con todo, el lunes sí o sí, no hay margen de error, hay que superar quizás la ansiedad que le pueda dar al equipo. Hay que estar muy concentrado el día lunes”, dijo el mediocampista Aníbal Godoy. Más en P-13