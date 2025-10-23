Odebrecht: ¿Insistirán en emplear pruebas inutilizables?

La nueva fecha en la que daría inicio el juicio en Panamá por el caso Odebrecht, cada vez está más cerca: 11 de noviembre. No obstante, sigue la interrogante con respecto a que si las autoridades panameñas emplearán en la audiencia las pruebas que fueron declaradas inutilizables por un juez en Brasil.

El abogado Basilio González ha sido claro en señalar que las pruebas son “nulas”, porque así fueron decretadas por los magistrados del Tribunal Superior en Brasil y posteriormente ratificado por la Corte Suprema de Justicia.

“Pero, si en Brasil donde nace el caso Odebrecht, que nace con el caso Lava Jato, que fue anulado el caso en su totalidad para Marcelo Odebrecht y toda Odebrecht, entonces mal pueden ser utilizadas esas pruebas en Panamá porque devendría como se dice en la doctrina: un fruto del árbol envenenado”, señaló González a Panamá América.

El jurista reiteró que las pruebas “no tienen ningún valor... Y es por eso que digo que si las queremos usar en Panamá, porque allá fueron anuladas, nacen ‘fruto del árbol envenenado’, es como usar un medio ilícito o prueba ilícita, porque fue decretada nula en Brasil”.

A su juicio, todo el caso Odebrecht, no tiene ningún cimiento, “aun cuando existan panameños, que hayan declarado, pero lo que declararon aquí en Panamá es producto de las supuestas delaciones o comparaciones realizadas por estos señores en Brasil, ellos se montaron en ese mismo árbol que produce ese fruto envenenado para poder salir adelante”.

“Ninguna persona, no solo las personas que yo defiendo, sino ninguna persona, puede ser procesada en el caso Odebrecht, porque todo deviene de una prueba ilícita decretada ilegal, no solo por el tribunal superior sino también por la Corte Suprema de Justicia de Brasil, y esa prueba ya la hicimos arribar al expediente, o sea que no es que el juez o la fiscalía la desconoce. Ambos la conocen”.

El abogado Alfredo Vallarino también hizo mención de la máxima de derecho, que se trata de la “teoría del árbol envenenado”, según el cual no se pueden “usar frutas de un árbol que está envenenado”, y “en este caso es lo mismo para esas pruebas”.

Vallarino subrayó que “no se pueden usar pruebas de un proceso que viene envenenado, anulado y claramente ha sido viciado y ha sido la razón de la nulidad aquí, en Brasil se declaró la nulidad de una serie de pruebas basadas en contaminaciones de un expediente que no debió nunca hacerse de esa manera”.

Explicó: “No pueden ser valoradas, porque han sido anuladas y no existen en el mundo jurídico. Entonces, no puedo agarrar y usar, de un expediente anulado, pruebas para tratar de probar la culpabilidad de una persona, cuando en otro país ya dijeron que tienen valor ninguno al punto de haber anulado un expediente”.

Por su parte el abogado Rolando Rodríguez recalcó que hay varios criterios en este punto, pero la realidad es que Brasil le dijo al Estado panameño que no las podía utilizar al menos que dijera para qué lo quiere y hay un término que se dio y “Panamá no ha cumplido en los 60 días las consultas”.

Audiencia

En caso de que llegasen a usarse en Panamá, las mencionadas pruebas, declaradas “inutilizables”, se “violaría el debido proceso y el derecho sagrado a la defensa que tiene todo ciudadano a la controversia de la prueba”, indicó el abogado Rolando Rodríguez.

Por su parte, Vallarino espera que haya alguien en el Órgano Judicial que actúe con la sensatez, “pero obviamente acarrearía la nulidad del proceso en Panamá también, pero sería culpa de la juez si permite que eso ocurra y por ende se buscarían las sanciones de la juez si eso se usa y también de los fiscales que intenten usar esas pruebas”.

Ante este panorama surge la pregunta , ¿emplearán estas pruebas inutilizables en el juicio que está programado para noviembre?