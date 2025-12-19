Nacional - 19/12/25 - 12:00 AM

Oficina de Electrificación Rural cerrará brecha de familias que viven sin luz

La falta de energía eléctrica continúa siendo una de las principales desigualdades que enfrentan los panameños; datos suministrados por la Oficina de Electrificación Rural (OER) revelan que cerca de 120 mil casas en el país carecen de este servicio, afectando la calidad de vida y desarrollo social de los ciudadanos.

La mitad de estos hogares (60,000), según Antonio Clement, director general de la OER, se ubican en las zonas comarcales debido a su lejanía y falta de planificación, pero no son las únicas perjudicadas por esta situación; las áreas urbanas tampoco escapan de esta realidad. En las provincias de Veraguas y Coclé también persisten las brechas de acceso a la electricidad pese a su crecimiento económico. Seguido de Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera y Los Santos; por ello, la entidad ha reforzado sus programas de instalación de redes eléctricas y sistemas solares a nivel nacional.

Clement detalló que, debido a la densidad de poblados con necesidades, las solicitudes se atienden por orden de prioridad y son analizadas por trabajadores sociales encargados de acreditar el nivel socioeconómico de la comunidad o persona afectada, ubicación y viabilidad para determinar qué proyecto se ajusta a su situación, ya que, para instalar una red, se debe cumplir con ciertas condiciones que incluyen la existencia de calles, servidumbre y cantidad de personas, mientras que, para los paneles solares, se considera todo lo contrario.

Mencionó que a través del estudio de peticiones han podido constatar que algunas personas que ya están conectadas a la red, luego de saldar la facturación, quedan sin recursos para sufragar el resto de sus gastos; por eso, comenzarán a instalar sistemas solares en acueductos rurales para ayudarlos a reducir su consumo.

“Con este tipo de sistema les va a bajar el consumo y posiblemente pueden llegar a tener hasta un crédito que los ayude. Ese dinerito que tenían para pagar ahora les sirve para otra cosa”, aseveró en entrevista a Panamá América.

El primero de estos equipos se instalará en El Jobo, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, en colaboración con la Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), y se espera que la iniciativa pueda ser replicada en otras áreas del país en beneficio de las familias más vulnerables.

Señaló que, en administraciones anteriores, a quienes tenían red no se les tomaba en cuenta, pero el estudio realizado al inicio de su gestión le ha mostrado que gran parte de estos usuarios no tienen “ni para comer”; por lo tanto, necesitan apoyo.

“Por primera vez hemos considerado algunos casos, no todos porque no podemos hacerlo, pero hemos corroborado que realmente no disponen de dinero para comprar alimentos; estas personas son humanos y trataremos de ayudarlos”, afirmó.

Asimismo, para el próximo año, se trabaja en un máster plan que permitirá a las autoridades identificar dónde están las comunidades carentes de energía eléctrica para agilizar los procesos de interconexión e ir reduciendo las brechas existentes.

Metas

La Oficina de Electrificación Rural, en lo que va del año, ha beneficiado a más de 5 mil personas en todo el país y su meta es alcanzar una cobertura del 100%.

“Los números en el Gobierno pasado aumentaron, pero los vamos a ir reduciendo, haremos que a cada centavo se le saque el mejor provecho para que la mayor cantidad de personas se beneficien”, reiteró el director de la entidad.

