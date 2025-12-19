Panamá y otros 4 países piden proteger las elecciones en Honduras

Panamá. La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), integrada por Panamá, Ecuador, República Dominicana y Costa Rica, pidió que se preserve la integridad de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre en Honduras, e instó a que los candidatos derrotados acepten los resultados para contribuir a la paz social y la gobernabilidad democrática.

En un nuevo comunicado sobre la situación en Honduras —donde aún no se conoce quién es el presidente electo debido a serios retrasos en el escrutinio— la ADD respaldó de manera plena que las instituciones del Estado hondureño actúen de forma inmediata, responsable y profesional, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana, la confianza pública y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

La Alianza recordó que uno de los valores fundamentales de la democracia es la actitud responsable de quienes, al no haber sido favorecidos por el voto popular, aceptan los resultados electorales y contribuyen al respeto de la institucionalidad y la gobernabilidad democrática.

Asimismo, reiteró su solidaridad con el pueblo hondureño y su compromiso con la democracia, la legalidad y la paz, además de instar a los observadores internacionales de la OEA y la Unión Europea a mantenerse atentos hasta la finalización del conteo de votos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inició este jueves el escrutinio especial de al menos 2.792 actas con inconsistencias, un proceso que podría ser decisivo para definir al presidente electo. El recuento comenzó a las 15:40 hora local, luego de varios aplazamientos por dificultades para instalar las juntas de escrutinio y disputas entre representantes partidarios.

La contienda presidencial se mantiene cerrada entre Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, quien lidera con el 40,54 % de los votos, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,19 %, quien ha cuestionado los resultados divulgados por el CNE tras procesarse el 99,80 % de las actas.