Mulino va a Brasil a jugar en la cancha grande

El presidente José Raúl Mulino viajó este viernes a Foz de Iguazú, Brasil, para participar este sábado 20 de diciembre en la LXVII Cumbre del Mercosur, un encuentro clave donde Panamá busca afianzar su lugar en uno de los bloques económicos más importantes de la región.

En esta cita, Panamá tendrá su segunda intervención como país asociado y presentará de manera formal ante los jefes de Estado la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76), paso fundamental para consolidar su vínculo con el Mercosur.

Con la ratificación de esta ley, el presidente Mulino cumple uno de los requisitos esenciales para fortalecer el estatus de Panamá como Estado asociado del bloque, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, abriendo la puerta a nuevas oportunidades comerciales y de inversión.

Como antesala a la cumbre, Panamá participó en el Grupo Negociador del Mercado Común, donde recibió cortesía de sala para exponer su visión sobre la implementación del ACE-76, aprobado en octubre de 2025. Allí se dejó claro que el país busca una integración gradual, sin poner en riesgo a los sectores productivos nacionales.

La jefa de Negociaciones Comerciales Internacionales del MICI, Linda Castillo, explicó que este acuerdo permite una integración flexible y progresiva, al tiempo que posiciona a Panamá como una plataforma logística estratégica, con conectividad aérea, marítima y portuaria que enlaza con 65 socios comerciales preferenciales en todo el mundo.

Este viernes también se desarrolla la reunión del Consejo General del Mercosur, con la presencia de cancilleres y ministros de los Estados partes y asociados. Panamá está representado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y el canciller Javier Martínez-Acha, quienes revisan los avances del semestre y los planes de acción del bloque.

Desde el Ejecutivo se destacó que el depósito oportuno del ACE con el Mercosur es una decisión económica de Estado, que busca fortalecer la economía, ampliar mercados, atraer inversión de calidad y reforzar el posicionamiento político y democrático de Panamá en la región.

El mandatario viaja acompañado por los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Julio Moltó (Comercio e Industrias), Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores) y el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango.