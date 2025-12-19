PIB de Panamá sube 4.2%. Economía en recuperación

La economía panameña se fortalece. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el PIB real creció 4.2% entre enero y septiembre de 2025, consolidando la recuperación económica que comenzó el año pasado, cuando el aumento fue de 2.0%.

El Ministerio de Economía y Finanzas señala que este resultado se logró pese a un contexto internacional complicado, con tensiones comerciales y conflictos geopolíticos, y a paralizaciones laborales en algunos sectores durante el segundo trimestre.

Aun así, la economía mostró resiliencia y capacidad de adaptación, manteniendo un crecimiento sostenido.

Por sectores, el motor principal fue transporte, almacenamiento y correo, con un crecimiento acumulado de 15.3%, seguido de hoteles y restaurantes (5.9%), actividades financieras y de seguros (5.5%) y el sector inmobiliario y servicios profesionales (4.6%).

El Canal de Panamá tuvo un papel clave, aportando 45.1% del aumento total del PIB gracias a su operación a plena capacidad y al dinamismo del comercio internacional.

El turismo también impulsó la economía: hoteles y restaurantes aumentaron visitantes y gasto turístico. Las actividades financieras reflejaron expansión del crédito, mayores depósitos y más ingresos por comisiones en el Centro Bancario Internacional.

Otros sectores, como comercio y construcción, crecieron moderadamente, apoyados en obras privadas y proyectos estratégicos como la Línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el Canal.

El sector agropecuario tuvo altibajos. La producción de banano cayó -0.9%, pero otros cultivos como arroz, maíz, piña y sandía mostraron crecimiento.

En conjunto, los resultados confirman que Panamá sigue avanzando hacia una recuperación sólida, con sectores clave fortalecidos y perspectivas positivas para generar empleo bien remunerado y dinamizar aún más la economía.