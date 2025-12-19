Nacional - 19/12/25 - 09:13 AM

PIB de Panamá sube 4.2%. Economía en recuperación

El motor principal fue transporte, almacenamiento y correo, con un crecimiento acumulado de 15.3%.

 

Por: Redacción / Crítica -

La economía panameña se fortalece. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el PIB real creció 4.2% entre enero y septiembre de 2025, consolidando la recuperación económica que comenzó el año pasado, cuando el aumento fue de 2.0%.

El Ministerio de Economía y Finanzas señala que este resultado se logró pese a un contexto internacional complicado, con tensiones comerciales y conflictos geopolíticos, y a paralizaciones laborales en algunos sectores durante el segundo trimestre. 

Aun así, la economía mostró resiliencia y capacidad de adaptación, manteniendo un crecimiento sostenido.

Por sectores, el motor principal fue transporte, almacenamiento y correo, con un crecimiento acumulado de 15.3%, seguido de hoteles y restaurantes (5.9%), actividades financieras y de seguros (5.5%) y el sector inmobiliario y servicios profesionales (4.6%). 

El Canal de Panamá tuvo un papel clave, aportando 45.1% del aumento total del PIB gracias a su operación a plena capacidad y al dinamismo del comercio internacional.

El turismo también impulsó la economía: hoteles y restaurantes aumentaron visitantes y gasto turístico. Las actividades financieras reflejaron expansión del crédito, mayores depósitos y más ingresos por comisiones en el Centro Bancario Internacional. 

Te puede interesar

PIB de Panamá sube 4.2%. Economía en recuperación

PIB de Panamá sube 4.2%. Economía en recuperación

 Diciembre 19, 2025
Panamá "observa con mucho cuidado" la escalada entre EE.UU. y Venezuela

Panamá "observa con mucho cuidado" la escalada entre EE.UU. y Venezuela

 Diciembre 19, 2025
Gobierno presentará en enero iniciativa para reformar la Ley de Contraciones Públicas

Gobierno presentará en enero iniciativa para reformar la Ley de Contraciones Públicas

 Diciembre 19, 2025
Mulino: ‘El que extorsiona es un delincuente’

Mulino: ‘El que extorsiona es un delincuente’

 Diciembre 19, 2025
Oficina de Electrificación Rural cerrará brecha de familias que viven sin luz

Oficina de Electrificación Rural cerrará brecha de familias que viven sin luz

 Diciembre 19, 2025

Otros sectores, como comercio y construcción, crecieron moderadamente, apoyados en obras privadas y proyectos estratégicos como la Línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el Canal.

El sector agropecuario tuvo altibajos. La producción de banano cayó -0.9%, pero otros cultivos como arroz, maíz, piña y sandía mostraron crecimiento.

 En conjunto, los resultados confirman que Panamá sigue avanzando hacia una recuperación sólida, con sectores clave fortalecidos y perspectivas positivas para generar empleo bien remunerado y dinamizar aún más la economía.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil

Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Guardia y asaltante heridos tras intento de robo en plaza chorrerana

Guardia y asaltante heridos tras intento de robo en plaza chorrerana
Lo agarran dormido: Capturan 'Más Buscados' por homicidio en Las Garzas

Lo agarran dormido: Capturan 'Más Buscados' por homicidio en Las Garzas
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí