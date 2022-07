Ofrecen arroz con tuna en mesa de diálogo; ministros no comieron

Panamá- Arroz, tuna, codito y sardina, fueron parte de los alimentos que incluía el menú que ofrecieron los indígenas este viernes a la hora del almuerzo a los participantes en la Mesa Única del Diálogo por Panamá, que se adelanta en la sede del Seminario Cristo Redentor en Penonomé, provincia de Coclé.

Mientras que el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa no vaciló en comer el menú popular, varios ministros decidieron no ingerir el arroz con tuna solidaria o los coditos con sardina que ofrecieron este viernes grupos indígenas a los representantes gremiales, sindicales y de Gobierno que se mantienen dialogando en Coclé.

Publicidad

Una representante de los indígenas explicó que les ofrecieron a la comitiva el menú solidario para que probaran lo que ellos comen a diario, porque a las áreas de la comarca Ngäbe Buglé que se encuentran en las cordilleras no llega la carne ni los chorizos. "Queremos alimentos saludables y la tuna lo es", dijo.

Otra dirigente indígena, que representa a las bases de Tolé, que se presentó a la sede de la mesa del diálogo, sustentó que ella no entiende por qué los ministros no se quisieron comer el menú que les ofrecieron, si esos son parte de los alimentos que fueron congelados para toda la población de Panamá, la verdad "no entiendo por qué no quisieron comer si esos alimentos son deliciosos y exquisitos".

Ella alegó que elegieron ofrecer el menú singular, porque la gente de Tolé lleva 15 días durmiendo bajo la lluvia con la ropa mojada, "24/7", dejando a sus hijos solos en sus casas, luchando por el bien de todos y si ese tipo de alimentos está bien para los indígenas, entonces también debe ser "bueno para ellos", refiriéndose a los ministros.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Los ministros del gobierno de @NitoCortizo no se comieron el arroz con sardina solidario que le ofrecieron los indígenas en la mesa del diálogo en #Panamá. pic.twitter.com/lXOXEXvDcv — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 22, 2022

Explican las viandas para el equipo de @NitoCortizo. Los fregaron los indígenas. #panamaprotesta2022 pic.twitter.com/A66KI9esYj — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 22, 2022

#NacionalCri Monseñor José Domingo Ulloa no negó fuego y le dio al memerre. pic.twitter.com/KBo4xo6A4F — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 22, 2022

Contenido Premium: 0