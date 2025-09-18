Nacional - 18/9/25 - 01:00 PM

¡Ojo! Detectan sitio web fraudulento con falsas ofertas de trabajo

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informa  sobre la circulación de información engañosa relacionada con supuestas vacantes laborales publicadas en el sitio web estascontratado.com

Esta plataforma, calificada por el ministerio como malintencionada e insidiosa, no tiene ningún vínculo, convenio ni relación oficial con Mitradel.

La institución aclara que las ofertas laborales auténticas y verificadas se publican únicamente a través del portal oficial www.empleospanama.gob.pa . Este sitio es administrado por la Dirección Nacional de Empleo y es completamente gratuito, confiable y seguro, garantizando además la confidencialidad de los datos personales de los usuarios.

 

Se recomienda a los ciudadanos no compartir información personal en plataformas no autorizadas y verificar siempre la autenticidad de las fuentes antes de aplicar a cualquier vacante.

