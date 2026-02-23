¡Ojo! Lluvias intensas podrían golpear varias provincias. Hay alerta

Desde hoy y hasta el 25 de febrero, se activó una alerta ante lluvias y tormentas que podrían afectar con fuerza a zonas bajas y quebradas de distintas provincias y comarcas.

Las áreas más vulnerables son Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Colón, Guna Yala, Darién, Coclé, Panamá Oeste y Panamá.

Las autoridades recalcan que las comunidades cercanas a los ríos deben estar alertas y tomar medidas preventivas para protegerse de cualquier eventualidad.

El IMHPA pronostica lluvias significativas acompañadas de tormentas, lo que aumenta el riesgo de que los cauces de agua se desborden y provoquen daños. Por eso, el SINAPROC recomienda no cruzar ríos crecidos, asegurar techos y vigilar especialmente a niños y adultos mayores durante este periodo.

La población también debe conducir con precaución y evitar transitar por zonas propensas a deslizamientos. En caso de emergencia, las autoridades recuerdan que el número de contacto es 911 o 520-4426. La recomendación principal es mantenerse atentos a los avisos oficiales y no subestimar la fuerza de la naturaleza.

El llamado de las autoridades es claro: precaución y acción preventiva para evitar tragedias mientras la lluvia continúa afectando al país. No es momento de confiarse; los próximos días serán clave para la seguridad de todos.