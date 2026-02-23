Moquillo en perros y gatos no se pega a humanos, aclara el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) salió al paso ante la preocupación que ha generado el distemper canino y dejó algo claro: no es una enfermedad zoonótica. Es decir, no se transmite de animales a humanos y no representa riesgo para la salud de las personas.

La entidad explicó que el llamado moquillo afecta a perros y puede ser grave dentro de la población canina, pero no brinca a los seres humanos. El mensaje va directo para quienes están inquietos por los casos reportados en mascotas.

Eso sí, el Minsa recomienda a los dueños mantener al día el esquema de vacunación de sus animales, especialmente perros y gatos.

La vacuna es la principal herramienta para prevenir esta y otras enfermedades dentro de la población canina y felina.

La institución reiteró su compromiso con la protección de la salud de la población panameña e insistió en la importancia de la prevención responsable en casa.