Nacional - 23/2/26 - 10:00 AM

Moquillo en perros y gatos no se pega a humanos, aclara el Minsa

La enfermedad no se transmite de animales a humanos y no representa riesgo para la salud de las personas.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Salud (Minsa) salió al paso ante la preocupación que ha generado el distemper canino y dejó algo claro: no es una enfermedad zoonótica. Es decir, no se transmite de animales a humanos y no representa riesgo para la salud de las personas.

La entidad explicó que el llamado moquillo afecta a perros y puede ser grave dentro de la población canina, pero no brinca a los seres humanos. El mensaje va directo para quienes están inquietos por los casos reportados en mascotas.

Eso sí, el Minsa recomienda a los dueños mantener al día el esquema de vacunación de sus animales, especialmente perros y gatos. 

La vacuna es la principal herramienta para prevenir esta y otras enfermedades dentro de la población canina y felina.

La institución reiteró su compromiso con la protección de la salud de la población panameña e insistió en la importancia de la prevención responsable en casa.

