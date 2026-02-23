Cortes de agua en Chiriquí y Panamá Metro esta semana

La semana del 23 de febrero al 1 de marzo, el IDAAN realizará trabajos de mantenimiento en varias plantas potabilizadoras del país.

Estas labores provocarán interrupciones temporales del suministro de agua en sectores de Chiriquí y Panamá Metro. Los vecinos deben prepararse y almacenar agua con anticipación para evitar inconvenientes.

El martes 24 de febrero, en Chiriquí, la cabecera de Dolega y barrios como La Torre, Barriada Alvarado y CSS, así como la parte alta del distrito, estarán sin servicio de agua entre las 8:00 p.m. y 12:00 a.m. Mientras tanto, en Panamá Metro, zonas de Pacora como Altos de Tataré, Colinas de Pacora, Castilla Real, San Francisco y San Diego tendrán corte de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

El miércoles 25 de febrero, los cortes se trasladan a David, Chiriquí, afectando áreas como Las Lajitas, Bella Vista y Santa Marta entre las 6:00 p.m. y 10:00 p.m.

Otras zonas como Pedregal y la parte alta de la línea de 24 pulgadas también verán interrumpido el suministro. El jueves 26, Divalá, Nuevo México y San Antonio se quedan sin agua, mientras que Dolega repetirá corte de noche.

Para el viernes 27, sectores de Panamá Metro – Centenario Pacora, incluyendo Pacora Centro y Altos de Santa Clara, así como Chepo, tendrán interrupciones desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. El IDAAN insiste en que estos trabajos son necesarios para mantener la calidad y distribución de agua potable. La recomendación a los residentes es almacenar agua y usarla de manera responsable.

La institución asegura que estas labores buscan mejorar la producción y garantizar que el servicio llegue estable a todos los hogares afectados.

La coordinación con las comunidades es clave para minimizar molestias mientras se completan los trabajos.