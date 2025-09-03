Nacional - 03/9/25 - 11:22 AM

¡Ojo! Puente de las Américas estará en mantenimiento nocturno

Las labores consisten en la reparación de la rodadura de la losa y se ejecutarán en horario nocturno, desde las 9:00 p. m. hasta las 5:00 a. m.

 

Por: Redacción / Web

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que este viernes 5 de septiembre se llevarán a cabo trabajos de reparación en el Puente de las Américas, como parte del proyecto de mantenimiento y evaluación de la estructura.

Las labores consisten en la reparación de la rodadura de la losa y se ejecutarán en horario nocturno, desde las 9:00 p. m. hasta las 5:00 a. m.

El MOP recomienda a los conductores seguir las indicaciones del personal de seguridad vial que estará presente en el área, respetar las señalizaciones instaladas y no exceder la velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos durante el desarrollo de los trabajos.

