OMI audita a Panamá: revisan cumplimiento de normas marítimas

La auditoría IMSAS de la Organización Marítima Internacional (OMI) se realizará del 13 al 20 de octubre y evaluará la seguridad, protección ambiental y formación marítima del país.

La Organización Marítima Internacional (OMI) inició en Panamá la auditoría IMSAS, un proceso que busca evaluar el grado de cumplimiento del país con los instrumentos marítimos internacionales obligatorios.

La revisión, que se extenderá del 13 al 20 de octubre de 2025, examinará temas clave como la seguridad marítima, la protección del medio marino y la formación de la gente de mar.

El subadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Alexander De Gracia, destacó que esta auditoría representa “una oportunidad invaluable para fortalecer el papel de Panamá como líder en la administración marítima mundial”.

Añadió que se trata de “un acto de confianza, responsabilidad compartida y mejora continua en beneficio del sistema marítimo internacional”.

De Gracia resaltó que Panamá, como Estado de abanderamiento, de puerto y ribereño, asume con compromiso su rol dentro del sistema global marítimo, garantizando transparencia y sostenibilidad.

Por su parte, el auditor líder de la OMI, Bulmaro Rodríguez, explicó que la revisión incluirá convenios internacionales como SOLAS, MARPOL, STCW, Líneas de Carga, Arqueo de Buques y COLREG, todos bajo el marco del Código de Implementación de Instrumentos Obligatorios (Código III).

Durante el acto de apertura, participaron representantes de diversas instituciones estatales y direcciones operativas de la AMP, reafirmando la cooperación institucional que mantiene a Panamá entre los países con mayor compromiso en materia marítima a nivel internacional.