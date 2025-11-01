Orgullo colonense: niñ@s llenan las calles para rendir tributo a la patria

Los estudiantes de distintos centros educativos de Colón salieron desde temprano a las calles para rendir tributo a la patria, dando inicio a las efemérides patrias en la costa atlántica.



El desfile arrancó desde la calle 13 y recorrió toda la avenida Central hasta llegar al corredor de Colón, entre aplausos, tambores y orgullo nacional.

Zuyari Aguilar, madre colonense, expresó con emoción: “Los colonenses tenemos que mirar hacia el futuro, que las cosas van a mejorar para que Colón tenga justicia social”.

Por su parte, Rosa Martínez, directora regional del Meduca, informó que 25 centros educativos y 12 bandas independientes participan en las actividades patrias, con el respaldo de los estamentos de seguridad para garantizar el orden durante los días 3, 4 y 5 de noviembre.