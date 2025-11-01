Nacional - 01/11/25 - 11:12 AM

Orgullo colonense: niñ@s llenan las calles para rendir tributo a la patria

El desfile arrancó desde la calle 13 y recorrió toda la avenida Central hasta llegar al corredor de Colón

 

Por: Diomedes Sáchez / Crítica -

Los estudiantes de distintos centros educativos de Colón salieron desde temprano a las calles para rendir tributo a la patria, dando inicio a las efemérides patrias en la costa atlántica.

El desfile arrancó desde la calle 13 y recorrió toda la avenida Central hasta llegar al corredor de Colón, entre aplausos, tambores y orgullo nacional.

Zuyari Aguilar, madre colonense, expresó con emoción: “Los colonenses tenemos que mirar hacia el futuro, que las cosas van a mejorar para que Colón tenga justicia social”.

Por su parte, Rosa Martínez, directora regional del Meduca, informó que 25 centros educativos y 12 bandas independientes participan en las actividades patrias, con el respaldo de los estamentos de seguridad para garantizar el orden durante los días 3, 4 y 5 de noviembre.

Te puede interesar

Con diversos actos, los colonenses dan la bienvenida a las Fiestas Patrias

Con diversos actos, los colonenses dan la bienvenida a las Fiestas Patrias

 Noviembre 01, 2025
Por duelo familiar, alcalde de Colón se ausenta de los actos patrios

Por duelo familiar, alcalde de Colón se ausenta de los actos patrios

 Noviembre 01, 2025
Botadera en la Cervería Nacional por caída en ventas y aumento de impuestos

Botadera en la Cervería Nacional por caída en ventas y aumento de impuestos

Noviembre 01, 2025
Colonenses quieren plazas de empleo en los trabajos del Corredor del Caribe

Colonenses quieren plazas de empleo en los trabajos del Corredor del Caribe

 Noviembre 01, 2025
Embajador gringo visita a los bomberos y llega con donación

Embajador gringo visita a los bomberos y llega con donación

Noviembre 01, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas