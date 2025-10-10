Orillac pide resultados a autoridades y revisa obras en el West

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó este viernes una reunión con la Junta Técnica de Panamá Oeste, donde escuchó de primera mano las necesidades de alcaldes, representantes y autoridades locales.

Durante el encuentro, realizado en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera, Orillac transmitió el mensaje del presidente José Raúl Mulino: trabajar en armonía con el Órgano Ejecutivo para cumplirle a la gente.

El ministro aprovechó la visita para recorrer el nuevo estadio —que será sede de la Copa América de Béisbol en noviembre— y comprobó que la estructura, con capacidad para 14 mil personas, es de primer nivel. Sin embargo, advirtió que harán ajustes en accesos y estacionamientos.

“Estas son cosas que debemos ir resolviendo. Esperamos tener en noviembre el evento de la Copa América y que todo salga bien”, señaló Orillac.

Ante la presencia de la gobernadora Marilyn Vallarino, el presidente del Consejo Provincial Roberto Morán, y varias autoridades locales, el ministro fue claro:

Orillac también destacó obras de gran impacto, como la terminación del túnel de la Línea 3 del Metro y la planta potabilizadora de Howard, recordando que “estas obras son del pueblo, no de un presidente”.

Además, adelantó que se gestionan fondos para mejoras urgentes en el Hospital Nicolás A. Solano, considerado una prioridad del Ejecutivo.

Finalmente, hizo un llamado a los funcionarios: