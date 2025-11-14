Pachar renuncia a dirección del Imelcf: tira la toalla después de 30 años

El Dr. José Vicente Pachar Lucio, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sorprendió hoy con una carta al Procurador Luis Carlos Gómez, donde presenta su renuncia irrevocable, efectiva desde el 15 de noviembre de 2025.



Pachar argumento “motivos personales”, oara adoptar esta decisión, con lo que cierra un capítulo de su vida, después de más de 30 años involucrado en la ciencia forense de este país.

En su carta, Pachar recordó que arrancó como patólogo forense, luego fue subdirector, y finalmente Director General, cargo para el cual había sido electo para el periodo 2018-2023.

Aseguró que ya era hora de cerrar el ciclo, que lo dio todo, y que se va agradecido con la Junta Directiva que le abrió la puerta para dirigir una institución clave para que la justicia camine derecho.

También pidió que se le paguen todos sus derechos laborales, incluyendo el 50% de exclusividad laboral, algo que ya había solicitado formalmente desde el 29 de octubre.

El doctor aseguró que está dispuesto a colaborar con su sucesor, para que la transición se haga de manera eficiente.