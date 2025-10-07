Nacional - 07/10/25 - 08:59 AM

Pacientes renales cierran vía Panamá-Colón por fallas en equipos

La manifestación fue motivada por la falta de funcionamiento de la planta de ósmosis, indispensable para la realización segura de sus tratamientos.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

Pacientes de hemodiálisis del Centro de Atención Integral para Pacientes Renales (Caipar) de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicado en el sector de Coco Solo en Colón, protestaron este martes con el cierre de la carretera Panamá-Colón.

La manifestación fue motivada por la falta de funcionamiento de la planta de ósmosis, indispensable para la realización segura de sus tratamientos. El cierre causó un gran congestionamiento vehicular durante las primeras horas de la mañana.

Al lugar acudieron Hermógenes Argüelles, jefe de la Tercera Zona Policial de Colón, y Marysin Cedeño, vicegobernadora de la provincia, quienes dialogaron con los manifestantes en busca de una solución y la reapertura de la vía.

Se informó que se está a la espera de que la empresa contratista reemplace la planta de ósmosis defectuosa.

Una planta de ósmosis inversa es esencial en los tratamientos de hemodiálisis, ya que purifica el agua que entra en contacto con la sangre del paciente

Este proceso elimina contaminantes, bacterias, endotoxinas y sales disueltas, siendo fundamental para evitar complicaciones graves en la salud de quienes dependen de este procedimiento médico.
 

