Nacional - 11/9/25 - 12:49 PM

Padres piden regreso de maestra separada por presunto maltrato

Por: Redacción / Web -

Un grupo de padres de familia de la escuela primaria de Algarrobos Arriba, en el distrito de Dolega, inició una recolección de firmas para solicitar el retorno de una maestra de primer grado que fue separada de su cargo por un supuesto caso de maltrato contra un estudiante.

Malaquías Prado, vocero de los acudientes, manifestó su preocupación debido a que los estudiantes del grupo afectado no están recibiendo clases desde la separación de la docente, mientras el Ministerio de Educación realiza las investigaciones correspondientes.

Según los padres, la educadora es una profesional con años de servicio en la escuela y ha demostrado compromiso y dedicación en la formación de sus alumnos.

El caso que motivó la separación de la maestra involucra una denuncia según la cual, presuntamente, la docente habría atado con cinta adhesiva las manos y pies de un estudiante para obligarlo a permanecer sentado. No obstante, directivos del plantel y la propia maestra argumentan que el menor presenta conductas complejas y repetidos actos de indisciplina.

Hasta el momento, se desconoce si el Ministerio de Educación designará a otro docente mientras se resuelve la situación.

