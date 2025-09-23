Pagos de becas escolares serán digitalizados

Un acuerdo entre la Caja de Ahorros y Mastercard impulsa la digitalización de becas escolares en el 2026.

La iniciativa iniciará la digitalización de becas escolares y universitarias a través de tarjetas prepago Mastercard Caja de Ahorros, beneficiando a más de 500,000 estudiantes desde 2026, detalló la Presidencia.

En el futuro, esta plataforma incluirá otros subsidios estatales, brindando mayor eficiencia, transparencia y trazabilidad en la administración de fondos públicos. El presidente José Raúl Mulino estuvo presente en la firma del memorando de entendimiento en Nueva York, Estados Unidos.