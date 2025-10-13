Panamá acogerá el próximo Congreso Mundial de Áreas Protegidas

Panamá será la sede del séptimo Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas en septiembre de 2027, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que se celebrará después de más de una década, según informó esta organización este domingo.

"Nos complace que Panamá sea la sede del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN en 2027. Como uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, donde convergen bosques tropicales, manglares, arrecifes de coral y océanos, Panamá ofrece el escenario perfecto para esta reunión global", informó la directora general de la UICN, Grethel Aguilar.

Se trata del principal foro mundial para definir la agenda de las áreas protegidas y conservadas donde se reúnen líderes de todo el mundo, expertos del gobierno, sociedad civil, pueblos indígenas, el mundo académico y el empresarial para desarrollar soluciones para conservar la naturaleza.

"En un momento decisivo para nuestro planeta, este Congreso unirá a líderes y comunidades para impulsar la acción en favor de la biodiversidad, el clima y las personas, y para trazar un camino audaz hacia un futuro sostenible y resiliente para todos", añadió la directora, citada en un comunicado.