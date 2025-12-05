Nacional - 05/12/25 - 03:10 PM

Panamá alerta de un alza en las denuncias de maltrato a los adultos mayores

El Mides informó que en lo que va del año se han tramitado 1.640 denuncias de maltrato

 

Por: EFE -

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Panamá alertó este viernes sobre un aumento en las denuncias de maltrato hacia personas mayores, e instó a reforzar las medidas de prevención del edadismo y promover igualdad de trato para este sector.

En un comunicado, el Mides informó que en lo que va del año se han tramitado 1.640 denuncias de maltrato, gestionadas a través de sus distintos canales de atención.

"Mides advierte sobre el aumento de denuncias por maltrato a personas mayores y hace un llamado urgente a proteger sus derechos", indicó la entidad, aunque no ofreció cifras comparativas con periodos anteriores.

La institución explicó que, según protocolo, los casos reportados son remitidos al Ministerio Público para los procesos de investigación correspondientes.

El Mides destacó que mantiene programas públicos de protección para este grupo poblacional, entre ellos "120 a los 65", beneficio económico que alcanza a 117.111 personas mayores en condición de pobreza o pobreza extrema.

Además, la Coordinación Nacional de Adulto Mayor supervisa 82 Centros de Atención Integral, donde más de 1.900 adultos mayores reciben cuidados y protección especial.

Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), en Panamá existen 563.641 personas mayores de 60 años, equivalente al 13,9 % de la población nacional. Del total, 47,4 % son hombres y 56,6 % mujeres.

El Mides reafirmó su compromiso dentro de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, promoviendo acciones para garantizar trato digno, igualdad de oportunidades y la prevención del maltrato.

 

