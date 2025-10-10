¡Panamá alista sus binoculares para el October Big Day!

El próximo sábado 11 de octubre, Panamá se une a la fiesta mundial del October Big Day, el evento más grande de observación de aves, donde miles de personas en todo el planeta salen a registrar especies durante 24 horas seguidas.

Este día forma parte del Global Big Day, la actividad de ciencia ciudadana más importante del mundo, celebrada en mayo y octubre. Panamá busca repetir su hazaña del pasado Global Big Day, cuando rompió récord con 774 especies registradas en un solo día, subiendo 4,563 listas a la plataforma eBird y entrando en el Top Ten mundial.

El ministro de Ambiente encargado, Óscar Vallarino, anunció que todas las áreas protegidas estarán abiertas y sin costo, para fomentar la participación.

“Queremos mostrar al mundo nuestra biodiversidad y el conocimiento científico que tenemos sobre nuestras aves”, afirmó.

Por su parte, Darién Montañez, de Audubon Society Panamá, reveló que pronto lanzarán la nueva lista oficial de aves del país, que ya suma 1,030 especies. “Panamá fue primero en Norteamérica el pasado mayo, incluso por encima de México”, destacó.

Desde la Fundación Avifauna, Luisa Saldaña recordó la importancia de estos eventos que combinan turismo sostenible, ciencia participativa y educación ambiental.

Mientras tanto, Cruces Trails anunció que cubrirán cinco senderos del Parque Nacional Camino de Cruces e invitaron a todos los panameños a unirse.

El Ministerio de Ambiente confirmó presencia en 52 áreas protegidas, entre ellas Darién, Chagres, Soberanía, Coiba, Volcán Barú y Bahía de Panamá, zonas claves para la observación.

La participación es gratuita y abierta a todo público. Solo hay que inscribirse en 👉 globalbigdaypanama.com.