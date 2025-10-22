Panamá bajo vigilancia por tormentas y lluvias intensas hasta el viernes

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informa a la población que, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se ha emitido un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, vigente hasta las 11:59 p.m. del 24 de octubre de 2025.

Las provincias bajo vigilancia son: Comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Este, Darién, y el resto del país.

De acuerdo con el IMHPA, se prevén lluvias continuas y frecuentes asociadas de manera indirecta a la Tormenta Tropical Melissa, ubicada en la Cuenca del Caribe. Estas condiciones podrían ocasionar deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos e inundaciones en áreas bajas y de difícil drenaje.

Recomendaciones del SINAPROC:

-Mantenerse informado a través de los comunicados oficiales del IMHPA y SINAPROC.

-Evitar transitar o permanecer en zonas propensas a inundaciones o deslaves.

-Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o la corriente.

-Tomar las precauciones necesarias para resguardar la seguridad personal y familiar.

-A los estudiantes de áreas de difícil acceso: no arriesgar sus vidas al intentar cruzar ríos y quebradas crecientes.

El SINAPROC continúa monitoreando las condiciones del tiempo y está preparado para brindar respuesta ante cualquier eventualidad.