Panamá Black Weekend 2025 será del 3 al 5 de octubre

Panamá Black Weekend 2025, el mayor impulso al comercio y turismo de compras del año, se celebrará del 3 al 5 de octubre.

Ayer, en conferencia de prensa, la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM) anunció que en el evento participarán 16 centros comerciales y habrá descuentos de hasta el 70%.

“Representa confianza en Panamá, fortalece al comercio formal y posiciona al país como el principal destino de turismo de compras en la región”, manifestó Bonny Sánchez, presidenta de APACECOM.

Según cifras compartidas en los primeros seis meses de 2025, la economía panameña registró un crecimiento cercano al 5 %, con el comercio minorista aumentando alrededor de 5.6 % y las llegadas de visitantes internacionales creciendo 3.7 % frente al año anterior. Estas cifras respaldan la expectativa de que el Black Weekend atraiga a más turistas regionales y locales.

De acuerdo con los organizadores, en la edición 2024, los resultados superaron ampliamente las expectativas, reflejando el enorme potencial del Panamá Black Weekend para generar ingresos y posicionar al país en la escena internacional.