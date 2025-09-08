Nacional - 08/9/25 - 04:17 PM

Panamá: brazaletes electrónicos para frenar violencia doméstica

 

Por: Redacción / Crítica -

La ministra del Ministerio de la Mujer, Niurka Palacio, informó que se trabaja en la adquisición de brazaletes electrónicos que serán colocados a los agresores de mujeres sindicados por violencia doméstica, como medida para reforzar la protección a las víctimas.

Palacio explicó que las víctimas contarán con un dispositivo similar a un reloj que emitirá una alerta si el agresor se acerca a su vivienda o lugar de residencia. Además, podrán avisar a las autoridades de inmediato, mientras que, si el agresor intenta retirarse el brazalete, será detenido por incumplir la ley.

El plan se ejecutará en conjunto con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, instituciones que ya manejan este tipo de dispositivos en procesos de resocialización.

 

