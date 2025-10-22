Nacional - 22/10/25 - 05:55 PM

Panamá brilla en la Olimpiada de Robótica y se mete en el top ten de América

Equipos panameños destacaron con primeros lugares en la competencia internacional Open Championship Americas Panama 2025,

 

Por: Redacción / Crítica -

Panamá volvió a poner su nombre en alto. La competencia internacional Open Championship Americas Panama 2025, realizada del 19 al 21 de octubre en el Panama Convention Center, reunió a más de 200 equipos de 26 países de América, Asia y Europa.

En la categoría Misiones Robóticas Senior (14-19 años), Panamá se llevó el Primer Lugar con el equipo Asimov Tango del Colegio Visión del Saber.

En Futuros Innovadores Elementary (8-12 años), el país obtuvo el 4to. y 5to. lugar con los equipos Alfa Kids de la Escuela Bilingüe Panamá y Ciber Nova Mission del Colegio Thomas Jefferson.

En Futuros Innovadores Junior (11-15 años), Panamá logró el 7mo. lugar con el equipo CYBER CARE del Colegio Thomas Jefferson.

Y en Futuros Innovadores Senior (14-19 años), el equipo Los Tres Mosqueteros, también del Colegio Bilingüe Panamá, consiguió el 2do. lugar.

La Directora ejecutiva de FUNDESTEAM, Neyda Domínguez, destacó que este certamen fue de “alto nivel competitivo” y que Panamá demuestra un crecimiento sostenido en educación STEAM, consolidándose entre los líderes del continente.

Te puede interesar

Gobierno recula en compra de uniformes y botas de la Policía

Gobierno recula en compra de uniformes y botas de la Policía

 Octubre 22, 2025
Juegan con fuego: bomberos reportan 951 cortocircuitos en Panamá

Juegan con fuego: bomberos reportan 951 cortocircuitos en Panamá

Octubre 22, 2025
Mulino y la Junta Asesora de la ACP alistan estrategia para la próxima década

Mulino y la Junta Asesora de la ACP alistan estrategia para la próxima década

 Octubre 22, 2025
Tranque infernal en la capital. Nadie sabe qué pasa

Tranque infernal en la capital. Nadie sabe qué pasa

 Octubre 22, 2025
Panamá brilla en la Olimpiada de Robótica y se mete en el top ten de América

Panamá brilla en la Olimpiada de Robótica y se mete en el top ten de América

 Octubre 22, 2025

Durante el acto de clausura, Panamá entregó la bandera a Estados Unidos, país que será sede del Open Championship Americas 2026.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas