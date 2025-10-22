Panamá brilla en la Olimpiada de Robótica y se mete en el top ten de América

Panamá volvió a poner su nombre en alto. La competencia internacional Open Championship Americas Panama 2025, realizada del 19 al 21 de octubre en el Panama Convention Center, reunió a más de 200 equipos de 26 países de América, Asia y Europa.

En la categoría Misiones Robóticas Senior (14-19 años), Panamá se llevó el Primer Lugar con el equipo Asimov Tango del Colegio Visión del Saber.

En Futuros Innovadores Elementary (8-12 años), el país obtuvo el 4to. y 5to. lugar con los equipos Alfa Kids de la Escuela Bilingüe Panamá y Ciber Nova Mission del Colegio Thomas Jefferson.

En Futuros Innovadores Junior (11-15 años), Panamá logró el 7mo. lugar con el equipo CYBER CARE del Colegio Thomas Jefferson.

Y en Futuros Innovadores Senior (14-19 años), el equipo Los Tres Mosqueteros, también del Colegio Bilingüe Panamá, consiguió el 2do. lugar.

La Directora ejecutiva de FUNDESTEAM, Neyda Domínguez, destacó que este certamen fue de “alto nivel competitivo” y que Panamá demuestra un crecimiento sostenido en educación STEAM, consolidándose entre los líderes del continente.

Durante el acto de clausura, Panamá entregó la bandera a Estados Unidos, país que será sede del Open Championship Americas 2026.