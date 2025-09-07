¡Panamá brilla! Turismo, negocios y cultura atraen al mundo

Panamá está en la mira del mundo. Así lo afirmó Juan Alberto Arias S., presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), quien destacó que el país se ha posicionado como un destino clave en turismo, cultura y negocios.

“Hoy más que nunca, Panamá está en la mira del mundo. No lo decimos nosotros, lo dicen los reconocimientos, las nominaciones, los eventos internacionales y las decisiones de grandes organizaciones que miran hacia nuestro país como un destino de oportunidades, cultura, turismo y negocios”, señaló Arias.

En los últimos meses, Panamá ha recibido una serie de reconocimientos internacionales que respaldan su atractivo global. La comunidad de expatriados eligió al país como “el mejor lugar para vivir”, gracias a su estabilidad, calidad de vida y servicios. Además, medios especializados lo destacan como uno de los destinos turísticos más atractivos del continente.

Entre los logros recientes, Panamá ha sido nominado en seis categorías de los World MICE Awards 2025, que premian lo mejor de la industria de reuniones, congresos e incentivos. Además, por primera vez, los Premios Juventud se celebrarán fuera de Estados Unidos, y Panamá fue elegido como sede. “Este logro demuestra que contamos con la infraestructura, conectividad y talento cultural para recibir al mundo entero en nuestro territorio”, subrayó Arias.

El dirigente también enfatizó que estos eventos no solo representan prestigio internacional, sino impacto económico tangible: ocupación hotelera, restaurantes llenos, transporte activo y miles de empleos generados. “Cada feria, congreso o espectáculo internacional genera oportunidades reales para nuestra economía y bienestar de las familias”, dijo.

Finalmente, Arias destacó la importancia de proyectar estos logros y consolidar a Panamá como un hub de turismo, negocios y cultura. “El mundo ya ve en Panamá un país atractivo, competitivo y confiable. Ahora nos toca proyectarlo con fuerza y potenciarlo”, concluyó.