Panamá busca impulsar producción y tecnología

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó dijo que Panamá fue aceptado como país asociado al MERCOSUR, lo que permitirá al país negociar acuerdos comerciales de manera individual con cada nación del bloque, siempre que la Asamblea Nacional apruebe el acuerdo de complementación económica.

Moltó aclaró que no se afectará la producción local ni se pondrán en riesgo a los productores panameños. Además, destacó que los países del MERCOSUR buscan apoyar a Panamá con tecnología, incluyendo la cooperación de Brasil para recuperar el cultivo de marañón, dañado por plagas, y el uso de embriones de ganado para fortalecer la producción en Azuero.

El ministro enfatizó que hasta ahora no se han negociado aranceles, y que cualquier decisión futura será tomada en beneficio mutuo.