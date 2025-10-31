Panamá celebra el "logro" de "ganar" arbitraje de española Sacyr

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificó este viernes como un "gran logro" el fallo de la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) que desestimó el arbitraje iniciado por Sacyr contra el país por el contrato de ampliación del canal interoceánico. La empresa española deberá pagar más de 6.39 millones de dólares en costos legales, aunque sigue defendiendo otros arbitrajes.

"El éxito en el arbitraje interpuesto por Sacyr contra ACP/Panamá es un gran logro. Reconozco el esfuerzo del equipo de ACP (Autoridad del Canal de Panamá), sus abogados y los Ministros (Felipe) Chapman (Economía) e (Jose Ramón) Icaza (Asuntos del Canal) que colaboraron. Avanzamos con paso firme", escribió el mandatario panameño en X.

La Uncitral desestimó el arbitraje iniciado por Sacyr contra Panamá por supuestos daños y perjuicios en el contrato de ampliación del canal de Panamá otorgado al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y liderado por la compañía española. La ampliación del canal, el único de agua dulce del mundo y que une el Atlántico con el Pacífico, entró en servicio a mediados de 2016.

El consorcio, conformado por Sacyr, Impregilo (ahora WeBuild) de Italia, Jan de Nul (Bélgica) y la panameña CUSA, se adjudicó en 2009 el contrato de diseño y construcción de las nuevas esclusas del Canal de Panamá por un monto de 3.118 millones de dólares, el cual fue ajustando hasta alcanzar los 5.250 millones de dólares.

Debido a que el coste final resultó mucho mayor, la compañía denunció al Estado panameño en 2018 ante la Uncitral. Pese al fallo de este arbitraje, existen al menos otros cinco contra Panamá bajo el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami, Estados Unidos.

La compañía ha indicado este viernes en un comunicado que, pese a ser desestimado, el laudo "no tiene ningún impacto negativo en las cuentas" de la empresa española, que ha recalcado que ha habido un voto particular en contra de que se desestimara el arbitraje.

La compañía ha asegurado que seguirá defendiendo las reclamaciones que interpuso ante el Tribunal de Arbitraje con sede en Miami, el ICC. Así, ha destacado que cualquier resultado en el arbitraje de Miami tendría un efecto positivo "al estar todo provisionado en las cuentas de Sacyr".

Sacyr debe pagar a Panamá 6.39 millones dólares

Por su parte, el Gobierno de Panamá informó este viernes que "ganó la demanda de arbitraje internacional de inversión presentada por Sacyr", después de que el tribunal internacional rechazara "todas las reclamaciones presentadas" por la compañía española.

Debido a que la empresa no logró "probar sus reclamaciones" y, además, que ninguna de las acciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que fueron objeto de queja por parte del Demandante pueden ser atribuidas a Panamá como actos realizados en el ejercicio de su poder soberano.

El laudo ordena a Sacyr a pagar a Panamá 6.391.831,66 dólares "en concepto de costos del arbitraje (incluyendo honorarios legales y gastos del proceso)", según la información del Gobierno panameño.