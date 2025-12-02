Panamá comienza a unificar sus servicios de salud

Panamá decidió unir los servicios de la CSS y el Ministerio de Salud para que los usuarios no sigan pagando las consecuencias de un modelo duplicado, lento y gastón.

Durante décadas, el país mantuvo dos redes que trabajaban separadas aunque estuvieran frente a frente, indica un comunicado de la CSS.



En una clínica había oftalmología, laboratorio o especialistas, mientras que en la otra —al cruzar la calle— se abrían procesos nuevos para contratar lo mismo.



Ese desajuste se traducía en lo que la población conoce de memoria: colas interminables, citas a meses, recursos duplicados y equipos sin usarse.

Según la Caja del Seguro Social, la integración viene a corregir esa falla que lleva años afectando al pueblo. Cuando las instalaciones comparten servicios como farmacia, laboratorio, imágenes, medicina familiar u oftalmología, el país gana algo que sí se siente en la vida diaria: más atención en menos tiempo, menos gasto botado en duplicaciones, equipos y especialistas usados al máximo, calidad sin pedir más presupuesto, compras más eficientes., servicios más cerca de quienes más los necesitan.

La idea es simple para la Caja del Seguro Social: si un centro ya tiene espacio y especialistas, no hay por qué construir lo mismo al lado. Es como en cualquier barrio: si un salón ya tiene maestra de dibujo, la solución no es contratar otra para repetir lo mismo, sino compartir lo que ya existe.

El proceso se desarrolla bajo la Ley 462, con reglas claras, responsabilidad institucional y manteniendo que la CSS continúa protegiendo los fondos y derechos de los asegurados.

La institución lo resume así: este no es un capricho, es un paso de Estado. Un movimiento para construir un sistema de salud moderno, eficiente y realmente humano, donde el paciente esté primero y donde Panamá avance hacia un modelo que funcione, sin desperdicios y con visión de futuro.