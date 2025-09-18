Nacional - 18/9/25 - 08:05 PM

Panamá consolida tendencia de crecimiento en exportaciones

El ministro del Mici, Julio Moltó, afirmó que la tendencia confirma una trayectoria ascendente para Panamá en el comercio exterior.

 

Por: EFE -

Ciudad de Panamá. – Las exportaciones panameñas alcanzaron 595,5 millones de dólares entre enero y julio de 2025, lo que representa un crecimiento del 6 % en comparación con el mismo período del año pasado, según cifras del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

El reporte destaca que este es el mejor desempeño en los últimos 15 años, gracias a la diversificación de productos, la apertura de nuevos mercados y el impulso de sectores no tradicionales.

Si se suman las ventas provenientes de zonas francas y regímenes especiales, el total exportado asciende a 770,6 millones de dólares, superando en 17,7 millones al acumulado de 2024.

Entre los productos estrella resaltan los camarones congelados, que ocuparon el primer lugar con un 11,4 % de participación, seguidos por el banano con 9,6 %, el aceite de palma con 6,2 % y los desperdicios de hierro o acero con 4,5 %.

En cuanto a destinos, Estados Unidos sigue siendo el socio comercial más fuerte, concentrando el 16,1 % de las exportaciones, seguido por Taiwán (11,8 %) y Países Bajos (8,3 %). También sobresalen mercados como China, México, India y Costa Rica.

El ministro del Mici, Julio Moltó, afirmó que la tendencia confirma una trayectoria ascendente para Panamá en el comercio exterior.

Te puede interesar

‘Bolo’ niega que renuncia del subcontralor se debiera a conflictos

‘Bolo’ niega que renuncia del subcontralor se debiera a conflictos

 Septiembre 19, 2025
Diputado Betserai estuvo hasta tres veces en el MOP, según registro

Diputado Betserai estuvo hasta tres veces en el MOP, según registro

 Septiembre 19, 2025
Jubilados esperan que en diciembre se les paguen intereses atrasados

Jubilados esperan que en diciembre se les paguen intereses atrasados

Septiembre 19, 2025
Realizan Congreso Nacional de Humanización de los Servicios de Salud

Realizan Congreso Nacional de Humanización de los Servicios de Salud

 Septiembre 19, 2025
Panamá y Colombia avanzan en la interconexión eléctrica binacional

Panamá y Colombia avanzan en la interconexión eléctrica binacional

 Septiembre 19, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?