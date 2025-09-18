Panamá consolida tendencia de crecimiento en exportaciones

Ciudad de Panamá. – Las exportaciones panameñas alcanzaron 595,5 millones de dólares entre enero y julio de 2025, lo que representa un crecimiento del 6 % en comparación con el mismo período del año pasado, según cifras del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

El reporte destaca que este es el mejor desempeño en los últimos 15 años, gracias a la diversificación de productos, la apertura de nuevos mercados y el impulso de sectores no tradicionales.

Si se suman las ventas provenientes de zonas francas y regímenes especiales, el total exportado asciende a 770,6 millones de dólares, superando en 17,7 millones al acumulado de 2024.

Entre los productos estrella resaltan los camarones congelados, que ocuparon el primer lugar con un 11,4 % de participación, seguidos por el banano con 9,6 %, el aceite de palma con 6,2 % y los desperdicios de hierro o acero con 4,5 %.

En cuanto a destinos, Estados Unidos sigue siendo el socio comercial más fuerte, concentrando el 16,1 % de las exportaciones, seguido por Taiwán (11,8 %) y Países Bajos (8,3 %). También sobresalen mercados como China, México, India y Costa Rica.

El ministro del Mici, Julio Moltó, afirmó que la tendencia confirma una trayectoria ascendente para Panamá en el comercio exterior.