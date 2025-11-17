Nacional - 17/11/25 - 12:00 AM

Panamá da respaldo a Ecuador tras captura de alias ‘Pipo’

El Gobierno de Panamá envió ayer su "firme respaldo" a Ecuador por su "lucha decidida contra el crimen organizado" tras la captura en España del Wilmer Chavarría 'Pipo', máximo líder de la banda criminal Los Lobos, la más grande y poderosa de ese país suramericano.

"La República de Panamá expresa su firme respaldo a la República del Ecuador en su lucha decidida contra el crimen organizado transnacional, en cuyo contexto se produjo la reciente captura del ciudadano conocido como Pipo Chavarría", señala un comunicado de la Cancillería.

Chavarría, detenido ayer en Málaga (España), era el último gran líder del esquema criminal de Ecuador que faltaba por capturar, tras haber caído previamente las cabezas de Los Choneros, Los Tiguerones y los Chone Killers, con capturas también en España, Panamá y Colombia.

El Gobierno panameño destacó, en ese comunicado, que "reconoce y valora el esfuerzo coordinado entre las autoridades ecuatorianas y españolas, cuyo trabajo conjunto demuestra la importancia de la cooperación internacional para enfrentar redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales".

