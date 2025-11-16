Nacional - 16/11/25 - 08:00 AM

Panamá elegida para dirigir Red Interamericana de Catastro

La organización que reúne a los que mueven los hilos del catastro y los registros en todo el continente.

 

Por: Redacción / Crítica

Panamá se apuntó un logro importante: por primera vez en la historia, el país fue elegido para llevar la batuta de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad.

La vuelta se dio en Lima, Perú, donde se celebró la XI Conferencia de la Red. Y allá, entre debates, planos, mapas y presentaciones, la delegación panameña dejó claro que aquí también se sabe hacer las cosas bien. 

La representación estuvo encabezada por Andrés Pagés Chanis, jefe de la ANATI, y Nairobia Escrucería, directora del Registro Público, quienes han venido cargando sobre los hombros el trabajo técnico y diplomático que hoy da frutos.

Durante dos años, Panamá ha estado empujando fuerte  temas como:
– catastro multifinalitario (que es básicamente poner orden donde nunca hubo)
digitalización de trámites (menos papel, menos vuelta, menos sudor)
– interoperabilidad entre instituciones (que se hablen entre ellas, pues)
mejoramiento de la red CORS
– y sistemas que permiten saber quién tiene qué, cómo y desde cuándo.

Todo ese esfuerzo acumulado convirtió al país en un referente serio, técnico, confiable. Y los demás Estados miembros lo reconocieron.

Pero eso no fue todo. Además de agarrar la presidencia, Panamá también será sede de la Convención Interamericana de 2026, un evento donde vienen expertos, autoridades, técnicos y multilaterales de toda América a hablar de tierras, tecnología y gobernanza.
Un plenario de alto nivel… y será aquí.

Según Pagés Chanis, esto es “un honor y un compromiso que asumimos con responsabilidad y visión de futuro”. En otras palabras: no es solo una medalla, es trabajo que viene y trabajo que toca hacer bien.

Ahora, ANATI, la OEA, la RICRP y el Registro Público trabajarán de la mano para que Panamá no solo cumpla, sino que deje el nombre bien parado a nivel continental.

Con esta jugada, el país se consolida como un actor clave en cómo se gestiona la tierra en las Américas, metiéndose al mapa de los que llevan la delantera en tecnología geoespacial, administración territorial y transparencia.

 

 

