Nacional - 23/9/25 - 02:15 AM

Panamá en la jugada: Heineken compra a Fifco por $3,250 millones

Con la transacción, Heineken obtiene participación del 25 % en Cervecería Panamá

 

Por: Redacción -

Panamá también forma parte de la histórica transacción en la que la cervecera Heineken adquirió el negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle de la costarricense Fifco, por un monto de 3,250 millones de dólares.

El acuerdo incluye la compra del 75 % de las operaciones de Fifco en bebidas, alimentos y comercios como la cadena de panaderías Musmanni y las tiendas de conveniencia MUSI, que funcionan en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Con la transacción, Heineken obtiene participación del 25 % en Cervecería Panamá, consolidando aún más su presencia en la región, además del control total en Fifco México y Distribuidora La Florida en Costa Rica.

Al final de la transacción, Heineken poseerá el 100 % de Distribuidora La Florida (Costa Rica), Cervecería Panamá, y Fifco México, y el 49,85 % de la Compañía Cervecera de Nicaragua.

La Junta Directiva de Fifco aprobó unánimemente la transacción y recomendará a los accionistas votar a favor. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales y aplicables, indica el comunicado.

Directivos de ambas empresas resaltaron que esta alianza no solo fortalece la presencia global de Heineken, sino que también impulsa el crecimiento económico de Centroamérica y de Panamá como punto estratégico en el mercado cervecero y de bebidas.

 

