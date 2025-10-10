Panamá entra al Mercosur; Asamblea aprobó acuerdo

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves de manera unánime el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica N.º 76 entre Panamá y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

La iniciativa, que se aprobó en tercer debate, incentiva la inversión extranjera con la llegada a las zonas francas de empresas de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay para la exportación de productos, pero con materia prima nacional.

Durante las jornadas previas, que se desarrollaron en sesión permanente, los diputados expresaron su preocupación sobre cómo este pacto podría afectar la producción nacional, a los agricultores y los diferentes sectores de la economía panameña.

Las inquietudes de los diputados fueron respondidas por los ministros de Comercio e Industrias (Julio Moltó) y el de Desarrollo Agropecuario (Roberto Linares).

Moltó explicó que el Acuerdo de Adhesión es una oportunidad estratégica sin precedentes para Panamá, al consolidar su posición geográfica y logística, atraer inversiones, generar empleo y fortalecer la integración productiva en las cadenas de valor regional.

Además, enfatizó que el pacto no representa un Tratado de Libre Comercio y no compromete a Panamá a una apertura automática de sus mercados.

“Panamá, por su conectividad, el Canal, sus zonas francas y regímenes especiales, tiene el potencial de convertirse en un punto clave para el comercio entre América del Sur, Centroamérica y el Caribe”, destacó.

En tanto, se reiteró que los 12 rubros sensibles para el país no serán afectados por el Acuerdo, y que se han adoptado medidas para proteger la producción nacional y los intereses del sector agropecuario.

Con esta aprobación, Panamá se convierte en el primer país fuera de Sudamérica en adquirir la condición de Estado Asociado del MERCOSUR, bloque integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia.