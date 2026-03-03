Nacional - 03/3/26 - 12:00 AM

Coclé abre el diálogo sobre empleo, economía y el futuro de Cobre Panamá

Por: Redacción Crítica -

En sesión del Concejo Provincial de Coclé, realizada en la Finca Agro Turística El Manantial de Antón, Cobre Panamá presentó el estatus del proyecto bajo el plan de Preservación y Gestión Segura y su impacto económico en la provincia.

La gerente de Relaciones Públicas, Maru Gálvez, expresó las disculpas de la empresa por no haber promovido antes estos espacios de diálogo a nivel nacional y reiteró el compromiso de mantener una comunicación directa y basada en datos. Explicó que, tras la aprobación de la exportación de concentrado, se reactivó la necesidad de contratación de personal. En octubre de 2025, más de 4,000 personas asistieron a ferias de empleo y, a la fecha, se han contratado más de 800 colaboradores, de los cuales el 64% proviene de comunidades vecinas de Colón y Coclé.

Gálvez recordó que Coclé ha sido la segunda provincia más afectada económicamente tras el cierre, con pérdidas superiores a 40 millones de dólares en compras locales, impactando directamente a proveedores y familias.

El presidente del Concejo Provincial, Josimar Guevara, destacó la necesidad de un nuevo modelo de gobernanza territorial que garantice equidad y transparencia:

“El cierre representó un golpe contundente para nuestra economía, especialmente en sectores como el inmobiliario, donde nuevas barriadas quedaron en abandono tras el despido de trabajadores mineros. Nuestra oposición al contrato anterior se basó en la falta de transparencia y en condiciones que no aseguraban beneficios justos para la provincia. Hoy exigimos que cualquier esquema futuro garantice distribución equitativa de los recursos entre distritos como Antón, Natá, Olá, La Pintada, Penonomé y Aguadulce, con comunicación directa y verdadera rendición de cuentas para que el desarrollo llegue realmente a la gente”.

Se compartió información sobre los 1000 nuevos empleos que se requieren para el procesamiento de la pila de material. Las vacantes serán publicadas digitalmente. Recordando que se debe aplicar a través de los canales oficiales de la empresa para evitar estafas.

