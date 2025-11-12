Panamá impulsa la agenda del cacao latinoamericano

El futuro del cacao regional se debatió en Panamá, donde se llevó a cabo la Primera Reunión Anual de Evaluación de un proyecto de cooperación técnica para el sector, con la participación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que lidera Roberto Linares.

El encuentro, que reunió a delegados de 11 países de América Latina y expertos de Corea del Sur, evaluó los avances de la iniciativa financiada por KoLFACI (Iniciativa de Cooperación entre Corea y América Latina para la Alimentación y la Agricultura) y ejecutada por el CATIE, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.​

El objetivo central de este proyecto, que se encuentra en la Fase II, es claro: fortalecer la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas modernos de cacao en la región.

Durante el encuentro, se evaluaron los avances del primer año de la Fase II del proyecto. Se revisaron tres ejes técnicos principales: investigación agronómica y agroforestal, desarrollo de viveros comunales de bajo costo, y fortalecimiento de capacidades y publicaciones científicas para la cadena de valor del cacao.