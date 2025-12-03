Panamá levanta la primera palada pa' los firulais: nace el Hospital de Mascotas

Panamá dio un paso histórico para los animales: el presidente José Raúl Mulino metió la pala en tierra y con eso comenzó oficialmente la construcción del primer Hospital Público de Mascotas del país.



Un sueño que se gritó en campaña, se empujó en reuniones y hoy se convirtió en obra real, con tierra moviéndose y futuro ladrando.

Frente a ministros, rescatistas, fundaciones, voluntarios y la Unidad Canina del MIDA, Mulino habló como dueño de mascota que ha vivido eso de tener un perrito enfermo y no saber a dónde llevarlo:

"Hoy comenzamos la construcción del Hospital de Mascotas, una de mis principales promesas de campaña que al fin se convierte en obra real para el pueblo."

El presidente explicó que este centro abrirá sus puertas a mediados de 2027 y atenderá perros, gatos y cualquier peludo que necesite ayuda a precio accesible. Consultas, cirugías, hospitalización, rehabilitación y esterilización permanente… todo bajo un mismo techo para que la falta de plata no sea sentencia de abandono.

Él mismo lo remarcó frente a los presentes:

"Panamá no cuenta con una infraestructura pública donde la gente pueda atender a sus mascotas sin sacrificar la comida del mes. Eso cambia desde hoy."

Este hospital también será escuela, laboratorio vivo donde estudiantes de veterinaria podrán aprender con casos reales y herramientas modernas. Un semillero de especialistas, pero también de humanidad. Mulino agregó:

"Aquí los estudiantes integrarán teoría y práctica, tocarán realidad, salvarán vidas y aprenderán con amor."

La emoción se sintió cuando recordó que su hogar siempre fue finca de afecto animal:

"En mi casa ha habido de todo: cabras, gallinas, caballos, perros, gatos… lo que camine y no sea humano, ahí ha dormido."

Luego vino el momento que marcó historia: la primera palada. Fotógrafos adelante, tierra arriba, y junto a ellos una pequeña mascota rescatada por el alcalde Mayer Mizrachi llamada Tina y otras más, como bendiciendo el terreno que mañana será hospital.