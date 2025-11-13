Panamá Oeste mejora capacidad agroexportadora
La provincia de Panamá Oeste está mejorando su capacidad agroexportadora al concretar un envío de frutas frescas hacia Letonia, abriendo así un nuevo mercado europeo para la producción local, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).
De acuerdo con la entidad, la provincia envió 4 contenedores que transportaron 6,720 cajas de piña. La exportación total fue de 80,640 kg de piña. La empresa responsable de este cargamento fue Agropn K&V S.A.
Además, se dio una exportación paralela vía aérea que incluyó 80 cajas de papaya (880 kg), 240 de maracuyá (550 kg) y 80 de piña.