Panamá pone a prueba su poderío naval en UNITAS 2025

Con la bandera panameña ondeando y el Buque Multipropósito L-403 Pdte. Manuel A. Guerrero surcando los mares del Atlántico, Panamá dejó claro que no es un espectador en la seguridad marítima regional.

El país participó activamente en los Ejercicios UNITAS 2025, uno de los eventos navales más importantes del hemisferio, donde se entrenan maniobras tácticas y operaciones conjuntas con más de 25 naciones.

La travesía del L-403 comenzó el 4 de septiembre, cruzando aguas de Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Honduras, Belice, México, Cuba y las Bahamas hasta llegar a la Estación Naval de Mayport, Estados Unidos, el 14 de septiembre.

Durante ocho días intensos de maniobras, la tripulación panameña participó en más de 50 ejercicios tácticos, incluyendo búsqueda y rescate (SAR), interdicción marítima (MIO), maniobras de artillería (GUNEX) y operaciones conjuntas con aeronaves.

El buque se integró al Grupo de Tarea Litoral “D”, junto a embarcaciones de México y Ecuador, demostrando la capacidad de interoperabilidad y coordinación de la Aeronaval panameña.

También se realizaron ejercicios de comunicación visual y control de tráfico marítimo, mostrando que Panamá puede operar al nivel de las armadas más avanzadas del hemisferio.

El 28 de septiembre, el L-403 participó en la ceremonia del 250 aniversario de la Armada de Estados Unidos y en la clausura de UNITAS 2025, consolidando la presencia de Panamá en el escenario internacional.

El buque regresó al país el 8 de octubre y fue recibido con orgullo el 20 de octubre en el Puerto de Colón 2000, donde se reconoció el esfuerzo de la tripulación.

Esta participación deja claro que Panamá no solo navega, sino que entrena, coordina y aporta a la seguridad marítima del hemisferio, fortaleciendo su rol como aliado confiable en operaciones multinacionales.