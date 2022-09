Panamá Protectora realiza consulta a niños sobre sus derechos

En el marco del Proyecto Panamá Protectora ejecutado por Save the Children, con el apoyo de Unión Europea, se llevaron a cabo múltiples sesiones de consulta a niñas, niñas y adolescentes sobre sus derechos.

Esto tiene como objetivo el conversar e intercambiar opiniones sobre cuáles son y cómo se aplican en Panamá, lo que abrió una conversación acerca de la importancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, recalcando el derecho a vivir en familia.

Más de 100 niñas, niños y adolescentes, entre 4 y 18 años, pertenecientes a comunidades de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón tales como: El Chorrillo, San Felipe, Juan Díaz, San Carlos y Nuevo México, participaron de esta actividad.

Estos espacios fueron abiertos por medio de la generación de alianzas con diversas organizaciones dedicadas a trabajar por la protección de la niñez y adolescencia panameña, con el apoyo de la Fundación Ciudad del Saber.

La Colectiva de Niñas vinculada a Espacio Encuentro de Mujeres, el Movimiento Nueva Generación, el programa Enlaces de la Fundación Espacio Creativo, la organización Fútbol Con Corazón y el Consejo Consultivo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, fueron las organizaciones participantes.



José, de 15 años, afirmó, “creo que la familia es muy importante para la sociedad, ya que te enseña muchas cosas, tal vez no sea una familia perfecta, pero te enseñan cosas para la vida, como los valores. En el taller que nos dieron hoy, me fue muy bien. Me gustó mucho, fue súper divertido, hablamos mucho, conversamos, hubo muchas risas y aprendizaje”.



“Considero que los derechos son importantes porque nos dan una identidad. Por ejemplo, sin mi derecho a la libertad de expresión, no podría expresarme con otras personas. Sin mi derecho a la educación prácticamente no podría ser alguien en un futuro, ya que no tendría una educación estable. Sin el derecho a la vida, ninguno de nosotros estuviera vida en estos momentos, no seríamos nadie” manifestó, Julián, niña de 14 años.



En cada sesión, especialistas regionales de derechos de la niñez e incidencia de Save the Children propiciaron espacios seguros para que niños, niñas y adolescentes profundizaran sobre la importancia del cumplimiento de sus derechos y su relevancia como parte de la sociedad.



“Todos y todas tenemos un rol importante en garantizar que a los niños, niñas y adolescentes panameños se les reconozcan todos sus derechos, en especial que crezcan bajo la protección y cuidado de una familia, que constituya para ellas y ellos un lugar seguro” indicó Karla Pinder, Gerente del Proyecto Panamá Protectora de Save the Children.



Dichas sesiones se llevaron a cabo durante cinco días en espacios de 2-4 horas aproximadamente. Las dinámicas consistían en la implementación de actividades lúdicas como la creación de juegos, dibujos, música y arte, donde podían aplicar su creatividad trabajando en equipo y así poder aportar diferentes puntos de vista y expresarse libremente.

