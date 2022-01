Panamá recibe 60 mil dosis de vacuna pediátrica, hoy

El presidente Laurentino Cortizo anunció hoy, que Panamá recibirá cerca de la medianoche de este domingo las primeras 60.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 para niños de entre 5 y 11 años.

El jefe del Ejecutivo informó que luego de concluido negociaciones con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de vacunas pediátricas. “Les anuncio que, de acuerdo a información de Pfizer Bélgica, Panamá debe estar recibiendo hoy, a las 11:15 de la noche, el primer lote de 60 mil dosis de vacunas pediátricas, destinadas a inmunizar a nuestros niños y niñas de 5 a 11 años”, informó.

Cortizo también reconoció que la ejecución de la estrategia de vacunación en Panamá, Operación PanaVAC-19, con 2 mil 394 misiones que incluyen 2 mil 200 aéreas y 194 marítimas, ha sido la operación logística más compleja y exitosa en la historia de nuestro país.

A la fecha, Panamá ha recibido un total de 9 millones 91 mil 470 dosis y se han aplicado más de 6 millones 297 mil 894.

Con previsión, y oportunamente, adquirimos para toda la población las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, lo cual nos asegura que Panamá tenga hoy más del 81.4% de su población meta vacunada con 2 dosis”, dijo.

Destacó con preocupación que, desde el 21 de enero de 2021 a la fecha, el 88.2% de los fallecidos por Covid-19 no tenían el esquema completo de vacunación, es decir, no se habían aplicado las dos dosis.

Indicó que ello permitió también avanzar con la tercera dosis de refuerzo, y recientemente tomar la medida de reducir de 6 a 3 meses, el periodo mínimo requerido entre la segunda y la tercera dosis de refuerzo.

“Les pido por favor, a los que no se han vacunado, que acudan a vacunarse a cualquiera de los 105 centros de vacunación. Háganlo por su familia, por sus amigos, por el país”, dijo.