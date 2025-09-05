Nacional - 05/9/25 - 12:00 AM

Panamá recuperó patrimonio arqueológico en el Reino de los Países Bajos

Panamá recuperó patrimonio arqueológico en el Reino de los Países Bajos, así lo dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la Cancillería, la restitución fue hecha por el nieto de Hans Feriz, médico austro-neerlandés y apasionado de la arqueología, que recopiló y coleccionó objetos en sus viajes por América Latina a mediados del siglo XX.

Algunas de esas piezas fueron donadas o vendidas en la década de 1950 al entonces Instituto Real de los Trópicos, actual museo Wereldmuseum de Ámsterdam.

El lote entregado incluye vasijas decoradas, platos y asas de cerámica con una antigüedad estimada entre 950 y 1,500 años, un testimonio invaluable de las culturas originarias del istmo.

“Cada pieza cultural es un testimonio vivo de su creatividad, sus creencias y su visión del mundo”, dijo Loo Hui, embajadora de Panamá en Países Bajos.

