Panamá refuerza derechos de las mujeres con nuevo Instituto Nacional

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, presentó este lunes ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 34-25, que revive el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

El nuevo Instituto contará con autonomía técnica, administrativa y financiera, lo que permitirá mayor independencia, continuidad y eficiencia en la atención a las mujeres.

Según Carles, esta transformación garantiza que las decisiones lleguen a los territorios y mejoren la vida real de las mujeres en todo el país.

El proyecto fortalece la institucionalidad en materia de igualdad de género, asegurando que los derechos de las mujeres se mantengan y que los programas existentes se optimicen.

Además, la dirección del INAMU se elegirá con participación de la sociedad civil, garantizando transparencia y legitimidad.

Con esta iniciativa, Panamá se suma a países como Argentina, Canadá, Colombia, España, Israel y Perú, que ya cuentan con estructuras que integran el enfoque de género en toda la administración pública.