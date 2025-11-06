Panamá reporta cuatro muertes por malaria y un repunte de casos

El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá ha confirmado la muerte de cuatro personas debido a malaria en lo que va del año 2025.



Según Carmen Pérez, jefa del Departamento de Control de Vectores del Minsa, los fallecimientos se han registrado en distintas regiones del país: dos en Panamá Este, una en Veraguas y una más en la región metropolitana.

Explicó que este aumento es parte de un repunte sostenido de casos de malaria, una enfermedad que, aunque se pensaba controlada, ha experimentado un resurgimiento en los últimos años en varias áreas del país.



Durante 2023 se notificaron 11,659 casos de malaria, y en 2024 la cifra ascendió a 15,109, lo que refleja un incremento significativo en la transmisión de la enfermedad.



A mediados de septiembre se registraron 7,680 casos, con 93 casos acumulados hasta la semana epidemiológica No. 39 del 2025.



Alerta epidemiológica 2023 y factores de riesgo

Recordó que en el año 2023, el Minsa declaró una alerta epidemiológica debido al inesperado alza de contagios, que se ha vinculado a varios factores, como la mayor movilidad humana hacia zonas de transmisión activa y los efectos del cambio climático, los cuales favorecen la proliferación del mosquito transmisor (Anopheles) y el contacto con poblaciones vulnerables.

Destacó que las áreas más afectadas por el paludismo en Panamá incluyen Panamá Este, Darién, Guna Yala, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé.

¿Qué es la malaria?

La malaria, o paludismo, es una enfermedad infecciosa potencialmente grave causada por parásitos del género Plasmodium, transmitida principalmente a través de la picadura de mosquitos hembra infectados.



Los síntomas suelen aparecer entre 9 y 17 días después de la picadura e incluyen fiebre, escalofríos, dolores de cabeza, fatiga, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En casos graves, la enfermedad puede derivar en complicaciones como malaria cerebral, insuficiencia renal, anemia grave o daño a órganos vitales.

Medidas de prevención

El Minsa recomienda a las personas que residan o se desplacen a zonas de riesgo utilizar mosquiteros tratados con insecticida, aplicar repelente en la piel y la ropa, y usar prendas de manga larga, especialmente durante las horas de mayor actividad del mosquito.

Pérez también instó a la ciudadanía a colaborar con las estrategias de prevención, mantenerse informados y acudir a los servicios de salud ante la presencia de síntomas compatibles con la malaria.

