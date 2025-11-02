Panamá se consolida como punto de encuentro mundial

Esta semana, Panamá volvió a brillar ante los ojos del mundo. Con la realización de FIRST Global 2025, una competencia que reunió a jóvenes de más de 190 países, el país se posicionó nuevamente como un escenario ideal para el intercambio de conocimiento y la innovación.

Juan Arias S., presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), destaca el orgullo nacional por el papel del país como anfitrión de eventos internacionales.

Durante varios días, “vimos a pelaos de todo el mundo compartir su pasión por la ciencia, la tecnología y la robótica”, expresó Arias, resaltando que la experiencia fue “una muestra inspiradora de que Panamá lo tiene todo”.

Y la agenda internacional no se detiene. En enero de 2026, el país será anfitrión por segundo año consecutivo del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Este encuentro reunirá a líderes empresariales y expertos para debatir sobre desarrollo, inclusión y sostenibilidad.

En marzo, del 10 al 12 de 2026, el Panama Convention Center abrirá sus puertas para las grandes ferias internacionales: EXPOCOMER, EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ, EXPO TURISMO INTERNACIONAL, EXPO TECH y EXPO ELÉCTRICA INTERNACIONAL PANAMÁ. “El año pasado recibimos a más de 31 mil visitantes entre internacionales y locales; este año, vamos por más”, afirmó el presidente de la CCIAP.

Más adelante, del 22 al 24 de junio de 2026, Panamá será sede del 56º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826. Este acontecimiento reafirma el papel del país como promotor del diálogo, la integración y la cooperación hemisférica.

El calendario cerrará con broche de oro en octubre, cuando se celebre el World of Coffee Panama 2026, del 22 al 25 de octubre. Será la primera vez que este evento se realice en América Latina y en un país productor de café. Allí se desarrollará el World Barista Championship, con la participación de los mejores profesionales del arte del café.

“Panamá no solo conecta océanos y continentes; conecta personas, ideas y oportunidades”, enfatizó Arias, quien subrayó que cada uno de estos eventos “son testimonio de lo que somos y de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”.

Porque sí: Panamá lo tiene todo, y sigue demostrándolo al mundo.