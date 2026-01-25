Nacional - 25/1/26 - 01:03 PM

Panamá se pone en la mira mundial: convoca, conecta y genera confianza

El país se consolida como plataforma de negocios y punto clave para decisiones globales, según la Cámara de Comercio.

 

Por: Redacción / Crítica

Panamá volvió a ponerse en el radar mundial, pero esta vez por buenas razones. No por problemas, sino porque convoca, conecta y genera confianza, dice Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio.

La presencia del país en el Foro Económico Mundial en Davos formó parte de una estrategia clara: mostrar que Panamá es un lugar donde las inversiones prosperan y los resultados se traducen en empleo y oportunidades concretas. No son gestos simbólicos ni protocolo; es visión de largo plazo.

El interés internacional ya se nota. Empresas, inversionistas y organismos multilaterales están atentos, siguiendo proyectos y mostrando confianza en la estabilidad y la conectividad del país.

Como apunta Arias: “Panamá no solo conecta mercados, conecta oportunidades”.

Esta semana el país acoge la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF. Más de 2,500 líderes globales estarán presentes, incluidos seis jefes de Estado.

 El foro empieza a consolidarse como el “Davos de América Latina” y refuerza la posición de Panamá como un espacio confiable para discutir ideas y mover iniciativas regionales.

El sector privado también tiene protagonismo. La Cámara de Comercio sostendrá reuniones con delegaciones internacionales para explorar inversión y alianzas concretas

Algunos mandatarios que visitan el país también se reunirán con el sector privado, demostrando que Panamá puede ser un socio estratégico en desarrollo y negocios.

Arias advierte que estar en el centro de la conversación global no resuelve todos los problemas, pero abre puertas reales: más inversión, más empleo, más oportunidades. Panamá tiene las condiciones, la experiencia y el talento para asumir este rol, siempre que público y privado sigan trabajando de la mano.

