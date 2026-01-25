Nacional - 25/1/26 - 01:49 PM

San Miguelito se llenó de salud: 300 vecinos pasaron chequeo gratis

Algis Torres, director de la Región de Salud de San Miguelito, dijo que estas jornadas son clave para detectar riesgos y enseñar prevención en la comunidad.

 

En el corazón de Victoriano Lorenzo, más de 300 personas aprovecharon la jornada de salud gratuita que se armó en la Escuela República de Alemania. Desde niños hasta adultos, todos pudieron chequear su salud sin pagar un centavo.

Los vecinos pasaron por medicina general, pediatría y odontología. También hubo vacunas, toma de presión, peso y talla, papanicolau y hasta atención para las mascotas. Además, se entregaron medicamentos gratuitos a quienes los necesitaban.

Algis Torres, director de la Región de Salud de San Miguelito, estuvo presente y dijo que estas jornadas son clave para detectar riesgos y enseñar prevención en la comunidad. 

Informó que pronto incluirán salud mental, psicología y trabajo social en estas giras médicas.

El plan no se quedó solo en atención médica. La Autoridad de Aseo y el control de vectores pusieron mano: fumigación, cebo para ratas y limpieza para reducir enfermedades. Todo esto para que la comunidad esté más protegida y viva mejor. 

La jornada terminó con sonrisas, vecinos contentos y la sensación de que la salud puede llegar directo al barrio. Para muchos, estas giras no son solo chequeos, son un respiro y un recordatorio de que cuidarse no tiene que ser complicado.

