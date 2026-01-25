Nacional - 25/1/26 - 02:48 PM

Buque escuela de EE.UU. atraca en Panamá y estudiantes zarparán al mar

Los tripulantes del buque recorrieron la universidad. Vieron los salones, los talleres y cómo se forman los estudiantes.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Buque Escuela TS Patriot II, de la Academia Marítima de Massachusetts, Estados Unidos, llegó esta semana a Panamá. Es su primera visita al país y la UMIP lo recibió con todo. Este encuentro es parte de un intercambio académico y cultural entre las dos instituciones.

Hubo un convivio deportivo donde se mezclaron alumnos de ambos lados. Risas, juegos y conversaciones que dejaron claro que la relación va para largo.

Cinco estudiantes y un profesor de la UMIP se subirán al TS Patriot II por una semana. Van a vivir la vida en alta mar, aprender operaciones del buque y reforzar sus conocimientos prácticos en lo marítimo. 

Así lo contó el rector Víctor Luna Barahona, orgulloso del intercambio.

La UMIP deja claro que quiere que sus alumnos salgan preparados. 

Este tipo de alianzas con el exterior fortalece la educación, el trabajo en equipo y da experiencia real a los jóvenes. 

La idea es crecer académica y profesionalmente, y de paso, estrechar lazos culturales entre Panamá y EE.UU.

 

