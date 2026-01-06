Panamá se prepara para ser sede del Bicentenario del Congreso Anfictiónico

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó la llegada del Año del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, como un hecho histórico que ha sido reconocido por varios organismos internacionales y que coloca nuevamente al país en el centro de la diplomacia continental.

Fue en 1826 cuando, por iniciativa del Libertador Simón Bolívar, se celebró en la capital panameña el primer Congreso de Estados Americanos.

Doscientos años después, Panamá vuelve a ser punto de encuentro para el diálogo regional y multilateral.

Durante este año conmemorativo se desarrollarán en el país importantes reuniones internacionales, entre ellas el Foro Económico de América Latina y el Caribe, el Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Asamblea General de la OEA y una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en honor al bicentenario del Congreso Anfictiónico.

En paralelo, Panamá continuará ocupando un escaño no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de ejercer presidencias anuales en distintos espacios regionales como la AEC, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), la Comisión de Seguridad Hemisférica y la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA. A esta agenda se suma, desde este año, la presidencia rotativa de la Comunidad de las Democracias.

La Cancillería subrayó que esta intensa agenda internacional se ejecutará conforme a las directrices del presidente José Raúl Mulino, enmarcadas en una política exterior orientada a fortalecer el prestigio y el posicionamiento de Panamá en el escenario internacional.



